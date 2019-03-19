مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,420.32 نقطة على ارتفاع قدره 7.01 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 812.23 نقطة محافظًا على إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 8 مليون و 523 ألف و 699 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونين و 576 ألف و 844 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 103 صفقات.