بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 85ر5 نقطة

أنهت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 85ر5 نقطة ليبلغ مستوى 1ر5777 نقطة بنسبة ارتفاع 1ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر161 مليون سهم تمت من خلال 7140 صفقة نقدية بقيمة 4ر25 مليون دينار كويتي (نحو 6ر83 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 34ر11 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر4732 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر130 مليون سهم تمت عبر 4588 صفقات بقيمة 1ر11 مليون دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 28ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6311 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 1ر31 مليون سهم تمت عبر 2552 صفقات بقيمة 2ر14 مليون دينار .