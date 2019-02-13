مؤشر سوق مسقط يغلق منخفض بنسبة 0.42%

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (80 ر4114) نقطة منخفضًا بـ (10) نقاط وبنسبة (242ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (79ر4124) نقطة.

وبلغت قيمة التداول (610) ملايين و(987) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (5ر76) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و(594) ألفًا و(875) ريالًا عمانيًا.