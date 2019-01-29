مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 30ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 36ر4172 نقطة مرتفعًا بـ 42ر12 نقطة وبنسبة 30ر0%.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و 890 ألفًا و 51 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 55ر40%

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 156ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (05ر18) مليار ريال عماني.