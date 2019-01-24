مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 14ر4180 نقطة مرتفعًا بـ 17ر14 نقطة وبنسبة 34ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 97ر4165 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و468 ألفًا و499 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 69ر1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و493 ألفًا و746 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 097ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 03ر18 مليار ريال عماني.