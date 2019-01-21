مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 562ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (08ر4179) نقطة منخفضًا بـ 60ر23 نقطة وبنسبة 562ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 68ر4202 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و 16 ألف و 573 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 5ر81 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 10 ملايين و 890 ألف و 505 ريالات عُمانية.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية، انخفضت بنسبة 084ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 01ر18 مليار ريال عُماني.