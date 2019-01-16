مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.51%

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) عند مستوى 4258.10 نقطة منخفضًا بـ 21.77 نقطة وبنسبة 0.51% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4279.87 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات اليوم مليونين و169 ألفًا و256 ريال عماني مرتفعة بنسبة 20.04% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و807 آلاف و93 ريالًا عمانيًا.