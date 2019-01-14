مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 106ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم ، عند مستوى 74ر4308 نقطة مرتفعًا بـ 55ر4 نقطة وبنسبة 106ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 19ر4304 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و 990 ألف و 331 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 9ر154 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 780 آلاف و 741 ريالًا عُمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية، انخفضت بنسبة 069ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 14ر18 مليار ريال عُماني.