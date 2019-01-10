مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 005ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم ، عند مستوى 56ر4310 نقطة منخفضًا بـ 20ر0 نقطة وبنسبة 005ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 76ر4310 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و 631 ألفًا و 745 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 4ر125 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و 167 ألفًا و 629 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية، انخفضت بنسبة 038ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17ر18 مليار ريال عُماني.