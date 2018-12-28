الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع

أغلق مؤشر البورصة الباكستانية اليوم تعاملاته على تراجع بنسبة 1.81% أي ما يعادل 686 نقطة، وأقفل عند مستوى 37167 نقطة.

وبلغ حجم التداول 133400800 سهماً نفذت في 313 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 90 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 209 شركة، واستقرت قيمة أسهم 14 شركة .

وسيطرت أسهم القطاع المصرفي وخاصة البنوك التجارية المحلية على التداول الإيجابي في البورصة .