الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.13 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.13 % أي ما يعادل 359 نقطة، عند مستوى 31751 نقطة.

وبلغ حجم التداول 64500560 سهماً نفذت في 308 صفقات، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 102 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 177 شركة، واستقرت قيمة أسهم 29 شركة.