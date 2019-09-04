الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 1.44 %

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.44 % أي ما يعادل 435 نقطة، وأقفل عند مستوى 30244 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 107350810 أسهم، وتم التداول على أسهم 297 شركة، ارتفع منها أسهم 196 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 78 شركة، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة.

وسيطرت أسهم شركات الاتصالات والتكنولوجيا والإسمنت والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.