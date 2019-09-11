الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 1.58%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.58 % أي ما يعادل 487 نقطة، وأقفل عند مستوى 30954 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 78805200 سهماً، وتم التداول على أسهم 305 شركات، ارتفع منها أسهم 125 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 159 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة.