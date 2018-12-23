الملا يترأس وفد مصر في المؤتمر الـ 101 لوزراء أوبك
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الملا يترأس وفد مصر في المؤتمر الـ 101 لوزراء أوبك

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العرب اليوم - الملا يترأس وفد مصر في المؤتمر الـ 101 لوزراء أوبك

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
القاهرة _ العرب اليوم

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد مصر المشارك في المؤتمر الوزاري الـ 101 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول ( أوبك ) والذى عقد صباح اليوم في دولة الكويت برئاسة المهندس سهيل المزروعى وزير الطاقة في دولة الامارات العربية المتحدة وبمشاركة وزراء البترول والطاقة وممثلى دول المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والعراق والجزائر وقطر وأمين عام المنظمة عباس النقى.

وصرح وزير البترول والثروة المعدنية، أن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة فى تفعيل أوجه التعاون بين الدول العربية في صناعة البترول والغاز على أساس المنفعة المتبادلة بما يعزز التكامل العربى في هذه الصناعة الحيوية وتحقيق المصالح المشتركة ، كما يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء بشأن تطورات أسواق البترول العالمية واسعاره .

وأضاف الملا أنه عقد مباحثات ثنائية مع وزراء البترول والعرب المشاركين في المؤتمر الوزاري تم خلالها بحث الفرص المتاحة لتعزيز أوجه التعاون بين مصر والدول العربية في مجالات البترول والغاز في ظل النمو الذى تشهده الأنشطة البترولية في مصر في السنوات الأخيرة وإهتمام الدول العربية بتعزيز الشراكة مع مصر في مشروعات بترولية وغازية تحقق الاستفادة الاقتصادية للطرفين .

وأشار الملا إلى أنه تم على هامش الاجتماع الوزاري التشاور وتبادل الآراء بشأن التطورات المستمرة والتقلبات التي تشهدها أسواق واسعار البترول العالمية وطبيعة تأثيراتها على قطاع البترول والغاز في الدول العربية .

واستقبل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الوزراء العرب المشاركين بالمؤتمر، وناقش الوزراء العرب المشاركون بالمؤتمر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال


 

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الملا يترأس وفد مصر في المؤتمر الـ 101 لوزراء أوبك الملا يترأس وفد مصر في المؤتمر الـ 101 لوزراء أوبك



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الملا يترأس وفد مصر في المؤتمر الـ 101 لوزراء أوبك الملا يترأس وفد مصر في المؤتمر الـ 101 لوزراء أوبك



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