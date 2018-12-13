أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية أن قرار قطر الخروج من "أوبك" لا يؤثر على تعاون روسيا مع الدول المستخرجة للنفط.

وقالت الناطقة في إحاطة إعلامية: "باعتبار قطر عضوا نشطا في المنظمة، فقد ساهمت مساهمة كبيرة في نجاح اتفاقية فيينا، ولعبت دورا هاما في عمل لجنة المراقبة، ونحن نقدر هذه الجهود ونعرب عن امتناننا لقطر، نحن مقتنعون بأن قرارات القيادة القطرية بالانسحاب من أوبك لن تؤثر على تعاون روسيا مع الشركاء من الدول المنتجة للنفط".

نقلًا عن سبوتنيك