وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي نائب رئيس البنك الدولي

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية والتى تشمل مجالات الطاقة والصناعات الاستراتيجية والنقل والتنمية الرقمية واقتصاديات البنية التحتية، حيث تم خلال اللقاء استعراض البنية الأساسية المتاحة فى قطاع البترول بمختلف أنشطته والتطورات التي شهدتها لمقابلة الخطط المستقبلية والمستهدفة خلال الفترة القادمة فى كافة أنشطة صناعة البترول والغاز والتكرير والبتروكيماويات .

كما تم خلال اللقاء استعراض البنية الأساسية الإقليمية وبحث مدى الاستفادة منها فى إطار تحول مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول ، كما تم بحث أوجه التعاون خلال الفترة القادمة مع الدول الأفريقية التى شهدت اكتشافات بترولية حديثة وتحتاج إلى الخبرات المصرية سواءً فى مجال عقد وابرام الاتفاقيات البترولية وأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج ، فضلاً عن تنفيذ المشروعات البترولية الضخمة خاصة وأن نائب رئيس البنك الدولى عمل قبل تولى منصبه الحالى نائباً لرئيس البنك الدولى للشئون الأفريقية لمدة 6 سنوات .

وأكد الملا على أن مصر تولى التعاون مع الدول الأفريقية الأولوية الأولى خاصة وأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سترأس الدورة القادمة للاتحاد الأفريقى والذى أكد على أهمية تقديم كافة الدعم والتعاون للدول الأفريقية باعتبار مصر بوابة القارة الأفريقية مع العمل على تطوير وزيادة التعاون القائم بما يعود بالمنفعة المشتركة عليهم .

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