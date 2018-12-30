السعودية تبيع صكوكًا محلية بقيمة 343 مليون دولار

أقالت وزارة المالية السعودية الأحد، إنها أصدرت صكوكا محلية بقيمة 1.285 مليار ريال (343 مليون دولار) في إعادة فتح طرح صكوك صدرت أصلا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بموجب برنامج إصداراتها الشهرية، ليصبح حجم الإصدار الكلي 6.535 مليار ريال سعودي‏ وقُسمت الصكوك على 3 شرائح لآجال 5 و7 و10 سنوات.

وجمعت السعودية 2.730 مليار ريال من بيع صكوك لأجل 5 سنوات، تستحق في عام 2023، وصكوك بـ1.435 مليار ريال أجلها 7 سنوات تستحق 2025، وصكوك بـ2.370 مليار ريال أجلها 10 سنوات، وتستحق في 2028 ومنتصف الشهر الجاري، أقر مجلس الوزراء السعودي، الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام المالي الجديد 1440-1441هـ، ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية (تريليونا و106 مليارات ريال) بزيادة تبلغ 7% على المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات (975 مليار ريال) بزيادة تبلغ 9% على المتوقع بنهاية عام 2018.