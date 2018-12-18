ميزانية السعودية 2019 تعزز الإنفاق لتحفيز الاقتصاد المتباطئ

تخطط السعودية لزيادة الإنفاق الحكومي بما يزيد على 7% العام القادم في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي المتضرر بفعل انخفاض أسعار النفط،وذلك وفقا لميزانية العام 2019 التي نشرتها وزارة المالية، اليوم الثلاثاء،.

ونقل التلفزيون السعودي أن من المقدر أن يرتفع الإنفاق في الميزانية إلى 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) العام القادم، من إنفاق فعلي بلغ 1.030 تريليون ريال في العام الجاري.