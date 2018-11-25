سعر الحديد اليوم الاحد

استقرت أسعار الحديد بالأسواق، اليوم الأحد، وسجل سعر "حديد عز" 12 ألفًا و330 جنيها للطن، "بشاي" 12 ألفًا و250 جنيها للطن، "المصريين" 12 ألفًا و200 جنيه للطن، "الجيوشي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.

ووصل سعر حديد "مصر ستيل" إلى 12 ألفًا و220 جنيهًا للطن، و"العتال" 12 ألفًا و200 جنيه للطن، وحديد "المراكبي" 12 ألفًا و200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن حديد "عطية" 12 ألفًا و200 جنيه، و"العشري" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.