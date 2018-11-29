مؤشر البورصة الرئيسى ينجو منفردًا من تراجع جماعي للمؤشرات

نجا مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 من تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الاسبوع.

وزاد مؤشر ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 شركة مقيدة بالسوق بنسبة 0.08%.

بينما تراجع مؤشر ايجي اكس 70 للاسهم المتوسطة بنسبة 0.1%.. كذا مؤشر ايجي اكس 100 الاوسع انتشارا بنسبة 0.1%.

فيما تراجع مؤشر ايجي اكس 50 متساوي الاوزان بنسبة 0.6%.. كذا مؤشر الصناديق ايجي اكس 20 بنفس النسبة.