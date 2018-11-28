ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت جميع مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.64%.

كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.66%، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17%.