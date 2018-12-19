إغلاق مرتفع لبورصات الخليج وأسهم البنوك الأكثر نشاطًا

صعدت معظم مؤشرات أسواق مال الخليج عند ختام تعاملات الأربعاء، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق نتائج اجتماعات الفيدرالي الأميركي حول الفائدة .

وزاد مؤشر سوق أبوظبي بدعم من أسهم السوق القيادية مثل "بنك أبوظبي الأول" 0.64% إلى 4859.62 نقطة، بعد التداول على 42.534 مليون ورقة مالية بسيولة 190.639 مليون درهم نفذت خلال 1385 صفقة. وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات بالسوق يتقدمها "العقار" رابحا 2.1%، كما ارتفع قطاع البنوك 0.88%،

وتصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" نشاط السيولة في السوق بإجمالي 114.118 مليون درهم بعد ارتفاعه 0.18% إلى 13.98 درهم، واستحوذ على 59.8% من السيولة في السوق، تلاه سهم "اتصالات" بإجمالي قيمة 25.069 مليون درهم رابحا 0.24% ليغلق عند 17.02 درهم.

كما صعد مؤشر سوق دبي 1.32% إلى 2544.12 نقطة، بعد التداول على 101.953 مليون ورقة مالية بسيولة 131.557 مليون درهم نفذت خلال 1934 صفقة. وتباين أداء القطاعات في السوق، لترتفع مؤشرات 4 قطاعات بصدارة "البنوك" 2.86%، و"الاستثمار" 1.13%. في المقابل، تراجعت مؤشرات 3 قطاعات يقودها "الخدمات" 2.42%، و"النقل" 1.05%.

وواصل سهم "جي إف اتش" صدارته للأسهم من حيث استحواذه على النسبة الأكبر من السيولة في السوق بإجمالي قيمة 40.895 مليون درهم رابحا 0.99% إلى 1.02 درهم، تبعه "إعمار" بإجمالي 15.958 مليون درهم ليتراجع السهم 0.71% عند مستوى 4.17 درهم.

وأنهى مؤشر سوق الكويت التعاملات مرتفعا 018% إلى 5139.84 نقطة. وساند السوق ارتفاع 8 قطاعات بصدارة "السلع الاستهلاكية" 2.86%، و"النفط والغاز" 2.27%، في المقابل تراجع قطاعا "الاتصالات" 0.25%، و"الخدمات المالية" 0.11%. ونشطت السيولة في السوق لتسجل 33.185 مليون دينار بعد التداول على 113.659 مليون ورقة مالية تمت من خلال تنفيذ 6293 صفقة.

وقاد سهم "بنك الكويت الوطني" نشاط الأسهم بإجمالي قيمة 7.729 مليون دينار بعد التداول على 9.211 مليون ورقة مالية ليغلق عند مستوى 840 فلسا بتراجع بلغت نسبته 0.24%، وتبعه سهم "زين" بإجمالي قيمة 6.249 مليون دينار بعد التداول على 13.575 مليون ورقة مالية ليقود نشاط السوق من حيث أحجام التداول ويهبط 0.65% عند الاغلاق إلى 461 فلسا.

واختتم سوق البحرين التعاملات بارتفاع هامشي، رابحا 0.02% عند مستوى 1314.52 نقطة، بعد التداول على 2.594 مليون ورقة مالية بسيولة 502.795 ألف دينار نفذت خلال 66 صفقة. وجاء ارتفاع السوق بدعم من صعود 3 أسهم يقودها سهم "مجموعة فنادق الخليج" 7.48%، و"ألومنيوم البحرين– ألبا" 1.70%. فيما قلل من ارتفاعات السوق تراجع 5 أسهم يقودها "مصرف السلام البحرين" 4.88%. وقاد سهم "البنك الأهلي المتحد" نشاط السيولة بإجمالي 239.960 ألف دينار ليغلق مستقرا عند 0.67 دولار للسهم.

في المقابل، عمق مؤشر سوق مسقط المالي من خسارته بداية التداولات ليغلق عند مستوى 4336.79 نقطة، بعد تراجعه 0.97%..