بنك الكويت الوطني يوقع اتفاقية تمويل مشترك لمشروع مصفاة الدقم

أعلن بنك الكويت الوطني عن توقيع اتفاقية تمويل مشترك لمشروع مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية (مصفاة الدقم) في سلطنة عمان.

وبموجب الاتفاقية يتولى بنك الكويت الوطني دور وكيل التسهيلات الائتمانية لشريحة التمويل التجاري الدولي البالغ قيمتها 1.43 مليار دولار المقدمة لمصفاة الدقم، حيث تعد مجموعة بنك الكويت الوطني (والتي تتضمن بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان) من أكبر الجهات الممولة للمشروع.

وتتضمن اتفاقية تمويل المشروع البالغ إجمالي قيمتها 4.6 مليار دولار أمريكي نحو سبع اتفاقيات توفرها مجموعة من المصارف التمويلية المحلية والعالمية من ضمنها تسهيلات تجارية دولية بقيمة 1.43 مليار دولار وقرض تجاري محلي بقيمة 490 مليون دولار بالإضافة إلى 890 مليون دولار في هيئة تسهيلات ائتمانية إسلامية.

وسيتم استخدام القرض لبناء وتشغيل مصفاة جديدة بطاقة تكريرية تصل إلى 230 ألف برميل يومياً، حيث ستعمل على إنتاج الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال وفحم الكوك والكبريت باعتبارها المنتجات الرئيسية للمصفاة.

وتعقيباً على توقيع الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت السيد/ صلاح الفليج،:"إن التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك الكويت الوطني تهدف إلى توفير تمويل طويل الأجل لهذه الصفقة الضخمة التي تجمع عدداً من أقوى الشركاء الذين يتميزون بدراية واسعة بمعطيات السوق".

وأضاف الفليج أن مشاركة بنك الكويت الوطني في تمويل المشروع يكرس دعمه المتواصل للمشروعات العالمية التنافسية في القطاع الخاص.

وأكد الفليج على أن بنك الكويت الوطني يواصل اقتناص الفرص على الساحة المحلية والإقليمية استناداً إلى دوره التاريخي في قيادة تحالفات الصفقات المليارية الضخمة وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في عدد من القطاعات بينها القطاع النفطي ليرسخ بذلك موقعه الرائد في كونه الشريك الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية في خططها التوسعية.

وأوضح الفليج أن بنك الكويت الوطني هو شريك أساسي في الخطط الحكومية لتطوير البنية التحتية ويلعب دورا هاما في تمويل خططها التنموية التي تشمل كافة القطاعات.

وفي اطار تعليقه على توقيع الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية ورئيس مجلس ادارة مصفاة الدقم نبيل بورسلي: "إن التوقيع على تمويل المصفاة يعكس قوة ومتانة الاقتصادين العماني والكويتي، كما يؤكد على مدى ثقة مؤسسات التمويل المحلية والاقليمية والدولية في العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

من جانب آخر، أوضح نائب رئيس شركة البترول الكويتية العالمية لتطوير الاعمال ومشاريع الشراكة المهندس/ خالد المشيلح أن مشاركة البنوك الكويتية في عملية تمويل المشروع تمت بفعالية وتميز، حيث ساهمت البنوك الكويتية بنسبة 32 % من إجمالي قيمة القرض، نظرا لأهمية المشروع وما تمثله هذه الشراكة من اهمية لكلا البلدين الشقيقين.

الجدير بالذكر أنه تم توفير هذا التمويل من قبل 29 مؤسسة تمويل مرموقة من 13 دولة وبضمانات شملت ثلاث مؤسسات تمويل صادرات عالمية كبرى.

ويعد مشروع مصفاة الدقم من أكبر المشاريع الاستراتيجية لشركة البترول الكويتية العالمية، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بالتعاون مع شركة النفط العمانية، حيث سيقام المشروع على مساحة900 هكتار ويقع في قلب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي المطل على خطوط النقل البحري الرئيسية في بحر العرب.

ويعد بنك الكويت الوطني أكبويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بورز وفيتش.

ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بورز وفيتش.