تنظم غرفة الشرقية ممثلة باللجنة اللوجستية وبالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ الثلاثاء المقبل لقاءً عن بُعد بعنوان "مبادرات موانئ لتطوير القطاع البحري وتحديات القطاع الخاص في الموانئ" .

ويستعرض اللقاء الذي سيبدأ بثه عبر الاتصال المرئي عند الساعة العاشرة صباحاً أهم المبادرات التي تتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - وطموحات قطاع الأعمال لتخطي الأزمة الاقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

ويشارك في اللقاء الذي سيديره رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة راكان العطيشان، مدير عام تطوير الأعمال بالهيئة العامة للموانئ عبدالله المنيف ، ومشرف إدارة القطاع الخاص بوكالة تيسير التجارة بهيئة الجمارك حسان السحيباني وممثل عن الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل"