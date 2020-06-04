تسريب جديد يكشف مواصفات جهاز android tv الجديد من “غوغل”

كشف تسريب جديد مواصفات جهاز ”Android TV“ الجديد من شركة ”غوغل“ والذي يحمل الاسم المؤقت ”sabrina“.

وبحسب موقع ”engadget“ التقني؛ يأتي الجهاز بمظهر سلس مستدير وألوان جذابة متنوعة، ويعتبر منافسًا لجهاز Fire TV من أمازون.

يتضمن التسريب إشارة إلى أن الجهاز سيعد نسخة مبكرة من جهاز التحكم عن بُعد المضمّن والذي يستخدم زر مساعد ”غوغل“ المخصص، بالإضافة إلى واجهة أكثر تركيزا على العروض الفردية من التطبيقات والخدمات.

وبالرغم من ذلك، لم تكشف غوغل عن سعر الجهاز المرتقب أو موعد إصداره، على الرغم من التسريبات السابقة التي أشارت إلى أنه يمكن بيعه مقابل 80 دولارًا أو أقل.

وإذا كان الأمر كذلك، فسيكون هذا بديل لجهاز ”Chromecast Ultra“ والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقه في عام 2013، ويعتبر وسيلة رخيصة لبث المحتوى مباشرة إلى أجهزة التلفزيون دون الحاجة إل تلفزيون ذكي.

وسيدعم هذا الجهاز محتوى ”4K HDR“ واتصال بلوتوث وواي فاي، ويحتوي على ميكروفون وزر مساعد غوغل وسيكون قابلاً للبرمجة على جهاز التلفزيون.