الأسهم الأوروبية ترتفع في بداية تعاملاتها اليوم
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الأسهم الأوروبية ترتفع في بداية تعاملاتها اليوم

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العرب اليوم - الأسهم الأوروبية ترتفع في بداية تعاملاتها اليوم

الأسهم الأوروبية
لندن - العرب اليوم

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف بعد بيانات أظهرت نموا مفاجئا لصادرات ألمانيا وتوقعات أقوى لتبني البنك المركزي الأوروبي سياسات تحفيز هذا الأسبوع.
وصعد المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.2 % بعدما أظهرت بيانات أن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.7 % في شهر يوليو .
وارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بواقع 0.1 % بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.

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الأسهم الأوروبية ترتفع في بداية تعاملاتها اليوم الأسهم الأوروبية ترتفع في بداية تعاملاتها اليوم



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