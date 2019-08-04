البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع طفيف بنسبة 0.01 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.01 % ما يعادل 0.05 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 531.06 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 131,254 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 189,696.039 دولارًا نفذت من خلال 92 صفقة.