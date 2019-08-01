البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.3 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.3 % ما يعادل 1.58 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 531.01 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 571,189 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 973,657 دولاراً نفذت من خلال 123 صفقة.