البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.55 %



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.55 % ما يعادل 2.88 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 527.93 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 397,705 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 306,472 دولاراً نفذت من خلال 97 صفقة.