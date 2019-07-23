البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.31 %



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.31% ما يعادل 1.6 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 524.83 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 245,738 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 386,435 دولاراً نفذت من خلال 121 صفقة.