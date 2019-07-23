البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض طفيف بنسبة 0.48 %



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض طفيف بنسبة 0.48% ما يعادل 2.5 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 523.23 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 516,364 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 530,156 دولاراً نفذت من خلال 145 صفقة.