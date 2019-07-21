البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.1 %



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.1 % ما يعادل 0.55 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 525.73 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 225,621 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 325,654 دولاراً نفذت من خلال 102 صفقة.