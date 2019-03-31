البورصة المصرية تربح مليارًا وثماني مئة مليون جنيه
آخر تحديث GMT22:41:24
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

البورصة المصرية تربح مليارًا وثماني مئة مليون جنيه

العرب اليوم -

العرب اليوم - البورصة المصرية تربح مليارًا وثماني مئة مليون جنيه

مؤشرات البورصة المصرية
القاهرة - العرب اليوم

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا في الأداء لدى إغلاق التعاملات في أول جلسات الأسبوع، متأثرة بقرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الودائع، والذي أدى لزيادة عمليات الشراء من جانب المستثمرين المصريين والأجانب، في مقابل عمليات بيع للأسهم من قبل المستثمرين العرب.

وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة التداول اليوم ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 49ر0% مسجلًا 14737.88 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة محدودة بلغت 15ر0% ليصل إلى 684.89 نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا تراجعًا هامشيًا بنسبة 06ر0% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1738.16 نقطة.

وأوضحت الإحصائيات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ربح 8ر1 مليار جنيه ليصل إلى 5ر816 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت نحو 892 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد المصريين نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 3ر15 مليون جنيه و2ر34 مليون جنيه و4ر38 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد العرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 7ر70 مليون جنيه و7ر18 مليون جنيه على التوالي.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البورصة المصرية تربح مليارًا وثماني مئة مليون جنيه البورصة المصرية تربح مليارًا وثماني مئة مليون جنيه



أخبار ذات صلة

GMT 21:54 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

بورصة الكويت تنهي تعاملات مارس على ارتفاع للمؤشر العام 34 نقطة
العرب اليوم - بورصة الكويت تنهي تعاملات مارس على ارتفاع للمؤشر العام 34 نقطة

GMT 21:48 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض الأحد
العرب اليوم - مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض الأحد

GMT 21:27 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8819.44 نقطة
العرب اليوم - مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8819.44 نقطة

GMT 21:16 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

بورصة البحرين تقفل على انخفاض الأحد
العرب اليوم - بورصة البحرين تقفل على انخفاض الأحد

GMT 20:52 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

البورصة العراقية تغلق على ارتفاع الأحد
العرب اليوم - البورصة العراقية تغلق على ارتفاع الأحد

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البورصة المصرية تربح مليارًا وثماني مئة مليون جنيه البورصة المصرية تربح مليارًا وثماني مئة مليون جنيه



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت سُترة سوداء قصيرة وطماقًا أسودَ ضيّقًا

جينيفر لوبيز أنيقة أثناء تصوير فيلمها الجديد "المخادعون"

واشنطن ـ رولا عيسى

تعمل الممثلة جينيفر لوبيز بجد في فيلمها الجديد "المخادعون" إذ حافظت النجمة الأميركية على أخلاقيات العمل بشكل مثير للإعجاب أثناء تصوريها أحد مشاهد الفيلم في مدينة نيويورك الجمعة، وشوهدت لوبيز البالغة 49 عاما، في إطلالة جريئة ومثيرة إذ ارتدت سُترة سوداء قصيرة، وطماقا أسود ضيقا وهي ترفع يدها إلى الشرطة. وكشفت سترة لوبيز القصيرة عن بطنها المسطح، بينما أظهر الطماق الأسود منحنيات جسدها المثيرة، وفي أحد المشاهد ظهرت أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي وهي ترتدي حقيبة فضية اللون على كتفها، مصففة شعرها بشكل انسيابي أنيق. يذكر أن جينيفر اتخذت مؤخرا اتجاها أكثر عقلانية عندما اكتشفت أن خطيبها أليكس رودريغيز أقام علاقة جنسية مع عارضة مجلة "بلاي بوي" زوي غريغوري، حيث اتهم أليكس بخداع جينيفر لأسابيع قبل التقدم لخطبتها، وتقدم أليك...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:51 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

ريهانا أنيقة في قميص قصير مُكوَّن مِن توب وسروال
العرب اليوم - ريهانا أنيقة في قميص قصير مُكوَّن مِن توب وسروال

GMT 07:42 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تعرف على أبرز المعالم السياحية في ولاية نيفادا الأميركية
العرب اليوم - تعرف على أبرز المعالم السياحية في ولاية نيفادا الأميركية

GMT 04:47 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

طُرق بسيطة وسهلة لتنسيق منزل غير مفروش
العرب اليوم - طُرق بسيطة وسهلة لتنسيق منزل غير مفروش

GMT 05:07 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

استطلاع رأي جديد يكشف عن انخفاض شعبية دونالد ترامب
العرب اليوم - استطلاع رأي جديد يكشف عن انخفاض شعبية دونالد ترامب

GMT 01:53 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

أستراليا بصدد إقرار تشريعات تُعاقِب على بثّ "المَشاهد المُتطرِّفة"
العرب اليوم - أستراليا بصدد إقرار تشريعات تُعاقِب على بثّ "المَشاهد المُتطرِّفة"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:34 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

ماذا يكشف الانتصاب الصباحي عن صحتك الجنسية؟
العرب اليوم - ماذا يكشف الانتصاب الصباحي عن صحتك الجنسية؟

GMT 13:18 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

الملك سلمان يُطالب المجتمع الدولي بالتصدّي للسياسات العدوانية لإيران
العرب اليوم - الملك سلمان يُطالب المجتمع الدولي بالتصدّي للسياسات العدوانية لإيران

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 01:12 2016 السبت ,05 آذار/ مارس

الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف
العرب اليوم - الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف

GMT 12:12 2019 السبت ,16 آذار/ مارس

لبنى أحمد وأحمد شعبان يقدمان"دورة العلاج بطاقة الحياة " في الدار البيضاء
العرب اليوم - لبنى أحمد وأحمد شعبان يقدمان"دورة العلاج بطاقة الحياة " في الدار البيضاء

GMT 17:43 2015 الخميس ,19 شباط / فبراير

استقرار أسعار السمسم السوداني المخلوط على 1400 دولار للطن
العرب اليوم - استقرار أسعار السمسم السوداني المخلوط على 1400 دولار للطن

GMT 05:17 2015 السبت ,25 إبريل / نيسان

10 علامات تكشف عن بداية سن اليأس ونصائح طبية لاستيعابها
العرب اليوم - 10 علامات تكشف عن بداية سن اليأس ونصائح طبية لاستيعابها

GMT 13:15 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

شيرين الرماحي تعن أنها وصلت إلى مرحلة النضوج إعلاميًا
العرب اليوم - شيرين الرماحي تعن أنها وصلت إلى مرحلة النضوج إعلاميًا

GMT 03:33 2017 الأحد ,22 كانون الثاني / يناير

أريج السيد تكشف عن الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها
العرب اليوم - أريج السيد تكشف عن الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها

GMT 21:38 2018 الخميس ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

مجدي بدران يتحدث عن المناعة في "صباح الخير ياعرب" الجمعة
العرب اليوم - مجدي بدران يتحدث عن المناعة في "صباح الخير ياعرب" الجمعة

GMT 03:07 2018 الإثنين ,12 آذار/ مارس

فتاة تكشف كيف اقتلعت عينيها بيديها بسبب المخدرات
العرب اليوم - فتاة تكشف كيف اقتلعت عينيها بيديها بسبب المخدرات

GMT 04:50 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير

رسومات أظافر فارغة أحدث صيحات 2018
العرب اليوم - رسومات أظافر فارغة أحدث صيحات 2018

GMT 11:35 2014 الثلاثاء ,22 تموز / يوليو

إنجازات مسيرة النهضة التعليميَّة والصحيَّة في عمان
العرب اليوم - إنجازات مسيرة النهضة التعليميَّة والصحيَّة في عمان

GMT 22:34 2016 السبت ,12 آذار/ مارس

نسرين عبد الرحمن تطرح تشّكيلتها الناعمة من الجلّابية المغربيّة لموسم ربيع 2016
العرب اليوم - نسرين عبد الرحمن تطرح تشّكيلتها الناعمة من الجلّابية المغربيّة لموسم ربيع 2016

GMT 01:42 2017 السبت ,25 آذار/ مارس

نهر من القمامة يُهدد واحدة من أجمل مدن الصين
العرب اليوم - نهر من القمامة يُهدد واحدة من أجمل مدن الصين

GMT 13:52 2013 الجمعة ,03 أيار / مايو

رأس الضبع الواحد في المغرب يصل إلى 12 ألف دولار
العرب اليوم - رأس الضبع الواحد في المغرب يصل إلى 12 ألف دولار

GMT 05:06 2017 السبت ,11 شباط / فبراير

مقطع فيديو جديد لـ"جوليا فينس" ترفع 180 كيلوغرام بسهولة
العرب اليوم - مقطع فيديو جديد لـ"جوليا فينس" ترفع 180 كيلوغرام بسهولة

GMT 06:26 2014 الخميس ,17 إبريل / نيسان

حملة واسعة لتجميل صورة الجيش الياباني أمام المواطنين
العرب اليوم - حملة واسعة لتجميل صورة الجيش الياباني أمام المواطنين

GMT 13:31 2018 السبت ,08 كانون الأول / ديسمبر

مخاوف من سيطرة غوغل على الإنترنت بعد تعاونها مع مايكروسوفت
العرب اليوم - مخاوف من سيطرة غوغل على الإنترنت بعد تعاونها مع مايكروسوفت

GMT 05:23 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطس

صحافي يروي تفاصيل جولته في الدنمارك للاسترخاء
العرب اليوم - صحافي يروي تفاصيل جولته في الدنمارك للاسترخاء

GMT 15:39 2018 الأحد ,24 حزيران / يونيو

"سي إن إن" تؤكد إمكانية اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب المونديال
العرب اليوم - "سي إن إن" تؤكد إمكانية اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب المونديال

GMT 20:22 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيو

مقتل موظفة داخل شقتها طعنًا في مدينة نصر
العرب اليوم - مقتل موظفة داخل شقتها طعنًا في مدينة نصر
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab