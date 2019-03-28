بورصة مصر تربح 6 مليارات جنيه في ختام تعاملاتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والمصريين، في مقابل اتجاه تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية نحو البيع.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76 % مسجلًا 14665.81 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.33 % ليصل إلى 685.9 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ليضيف نحو 0.42 % إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1739.21 نقطة.