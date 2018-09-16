تراجع حاد في مؤشرات البورصة المصرية

سجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" انخفاضًا حادًا وصلت نسبته 6ر3% ليغلق عند 14755.63 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 23ر1% ليغلق عند 733.61 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 38ر4% ليغلق عند مستوى 1864.51.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر24 مليار جنيه مسجلاً 825 مليار جنيه.
وتأثرت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، بعدد من الأحداث منها قيام المركزي التركي برفع الفائدة من 15% إلى 24% دفعة واحدة مما أثر على جميع الأسواق الناشئة وتجدد قضية التلاعب في أسهم البنك الوطني المصري بالبورصة المحلية.
GMT 15:47 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرأسهم السعودية تسجل أقل مستوى في 6 أشهر ومصر تهوي بفعل متاعب الأسواق الناشئة
GMT 14:23 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرالعجز التجاري المغربي يرتفع 10% في 8 أشهر
GMT 13:48 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرالإمارات تفتح اعتمادًا إضافيًا للميزانية بـ1.9 مليار درهم
GMT 13:15 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرمؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض
GMT 13:13 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرمؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7469.81 نقطة
جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
أرسل تعليقك