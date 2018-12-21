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ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملاتها

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العرب اليوم - ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملاتها

البورصة المصرية
القاهرة - العرب اليوم

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو 500 مليون جنيه، ليسجل 9ر744 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 58ر1 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 45ر0 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 58ر13137 نقطة، وزاد مؤشر /إيجي إكس 70/ بنسبة 31ر0 في المئة ليغلق عند مستوى 21ر678 نقطة، وارتفع مؤشر /ايجي إكس 100/ بنحو 35ر0 في المئة مسجلًا 79ر1698 نقطة عند الإغلاق.

 

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ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملاتها ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملاتها



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ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملاتها ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملاتها



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