البورصة الفلسطينية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.28% ، أي ما يعادل 1.48 نقطة ، ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 526.27 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 376,814 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 482,844 دولاراً نفذت من خلال 141 صفقة.