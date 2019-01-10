البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.19 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.19 % ما يعادل 1.03 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 529.71 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 204,993 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 271,011 دولاراً نفذت من خلال 77 صفقة.