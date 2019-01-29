البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.39 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.39 % ما يعادل 2.08 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 530.33 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 379,907 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 717,341 دولاراً نفذت من خلال 126 صفقة.