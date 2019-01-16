البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.12 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.12 % ما يعادل 0.61 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 528.89 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 526,797 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 854,650 دولاراً نفذت من خلال 120 صفقة.