البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.51 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.51 % ما يعادل 2.7 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 531.28 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 510,999 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 981,076.313 دولار نفذت من خلال 174 صفقة.