البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض طفيف بنسبة 0.59 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض طفيف بنسبة 0.59 % ما يعادل 3.14 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 528.03 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 238,167 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 259,534 دولاراً نفذت من خلال 93 صفقة.

