البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم على انخفاض بنسبة 0.26 % ما يعادل 1.36 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 529.49 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 288,381 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 806,655 دولارًا نفذت من خلال 75 صفقة.