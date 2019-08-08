البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.19%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسبة 0.19%, اي ما يعادل 0.99 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 531.17 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 159,816 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 199,113.548 دولاراً نفذت خلال 39 صفقة.