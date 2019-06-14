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الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق منخفضة

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العرب اليوم - الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق منخفضة

الأسهم الأوروبية
لندن - العرب اليوم

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة اليوم.

وتراجع مؤشر (يورو ستوكس 50) القياسي بنسبة 0.33 في المئة، ليصل عند مستوى 3379.19نقطة، بينما خسر مؤشر (داكس) الألماني 72.65 نقطة ليغلق عند مستوى 12096.40 نقطة.

وهبط مؤشرا (أي بي إي إكس 35) الإسباني و(أي إي إكس) الهولندي بمقدار 52.90 نقطة و2.61 نقطة على الترتيب.

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الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق منخفضة الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق منخفضة



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الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق منخفضة الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق منخفضة



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