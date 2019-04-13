مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي اليوم على ارتفاع

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي مرتفعاً بنسبة 0.36 % ليصل عند مستوى 3447.83 نقطة.

وحقق مؤشر "أي بي إي إكس 35" الإسباني مكاسباً بمقدار 23.10 نقطة ليصل مستوى 9468.50 نقطة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني 64.73 نقطة إلى 11999.93 نقط