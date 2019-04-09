تراجع الأسهم الأوروبية الرئيسة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة في نهاية تداولاتها..

وأغلق مؤشر (يورو ستوكس 50) القياسي على انخفاض بنسبة 0.61 في المئة ليصل عند مستوى 3417.22 نقطة، فيما هبط مؤشر (أي بي إي إكس 35) الأسباني بمقدار 29.90 نقطة ليصل عند مستوى 9407.80 نقطة.

وخسر مؤشرا (أي إي إكس) الهولندي بمقدار 2.66 نقطة و(داكس) الألماني بـ112.83 نقطة.