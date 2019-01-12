الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها على تباين

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين. ‬وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 0.19‬ % ليصل إلى 3070.04 ‪‬نقطة‪.‬

وسجل مؤشرا "داكس" الألماني تراجعاً بمقدار 34.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشرا "آي أي اكس" الهولندي و"أي بي أي إكس 35" الأسباني بمقدار 0.88 و 20.30 نقطة على الترتيب.