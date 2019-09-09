بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 9ر71 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 9ر71 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5863 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 21ر1 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر175 مليون سهم تمت من خلال 7354 صفقة نقدية بقيمة 3ر39 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4783 نقطة بنسبة 41ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر94 مليون سهم تمت عبر 3308 صفقات نقدية بقيمة 17ر7 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 18ر97 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6415 نقطة بنسبة 49ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر80 مليون سهم تمت عبر 4046 صفقة بقيمة 16ر32 مليون دينار.