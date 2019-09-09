البورصة العراقية تغلق على ارتفاع

سجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 0.13% ,متوقفا عند 471.08 نقطة.

وبموجب المؤشر فقد ارتفعت أسهم 8 شركات, وانخفضت أسهم عدد مماثل, فيما حافظت شركة واحدة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 119,540,788 سهما, بقيمة 186,093,124 دينارا عراقيا, تحصلت من خلال ابرام 222 صفقة , شملت 17 شركة مساهمة ,من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.